El Guadalajara se verá obligado a hacer un ajuste atípico en su indumentaria contra los Tuzos.

Chivas enfrentará al Pachuca como parte de las hostilidades de la jornada 6 del Apertura 2026; sin embargo, para este compromiso la escuadra tapatía se vería obligada a hacer ajustes en su indumentaria por ser el visitante, según había informado la Liga MX.

Durante los días previos al partido entre el Guadalajara y los Tuzos, la página oficial del futbol mexicano adelantó las indumentarias que utilizarían ambas instituciones, en donde los tapatíos jugarían con su jersey de local, pero con calcetas rojas, ajuste que es atípico en los uniformes del Rebaño.

Sin embargo, en horas recientes, la Liga MX se realizó una actualización, en donde se confirmó que el Guadalajara jugará con normalidad, utilizando las calcetas azul marino que suele usar frecuentemente con su jersey de local.

Pachuca impedirá jerseys de Chivas en el Estadio Hidalgo

En horas recientes se dio a conocer que aún había boletos disponibles en el Estadio Hidalgo en la cabecera norte; sin embargo, se ha dado a conocer que por medidas de seguridad, la directiva del Pachuca ha decidido el no permitirle el acceso a ningún aficionado que porte el jersey del Guadalajara.

¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto cuando el Rebaño visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.