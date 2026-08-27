Chivas tiene la mira puesta en el partido de este sábado contra Pachuca, en el que buscará demostrar que la goleada sobre Xolos de Tijuana no fue un resultado aislado, sino una muestra del buen nivel individual y colectivo que puede alcanzar el equipo de Gabriel Milito. Mientras el Guadalajara prepara ese compromiso, como ocurre cada día, surgieron varias noticias alrededor del club que llamaron la atención de los aficionados.

Ricardo Marín destaca como el delantero más efectivo de la Liga MX

La salida de Armando González rumbo al Olympiacos había generado dudas sobre quién asumiría la responsabilidad de marcar los goles en Chivas, pero Ricardo Marín está respondiendo de la mejor manera. El delantero suma tres anotaciones en poco más de 180 minutos disputados en el Apertura 2026, por lo que registra un gol cada 62 minutos y se coloca como el delantero más efectivo de la Liga MX en este arranque de torneo.

Ricardo Marín será el elegido para cubrir la baja de Armando González.

Aún quedan boletos para el Pachuca vs. Chivas, pero no se podrá entrar con jersey rojiblanco

El reportero de TV Azteca, Omar Villarreal, reveló que todavía existen boletos disponibles para el partido entre Pachuca y Chivas del próximo sábado. Sin embargo, las localidades disponibles corresponden a la cabecera norte del Estadio Hidalgo, zona destinada a los grupos de animación locales, por lo que la propia boletera advierte que los aficionados que intenten ingresar con indumentaria del Guadalajara no podrán acceder al inmueble.

Alan Pulido y Gael Sandoval cambian el fútbol por el golf tras salir de Chivas

Alan Pulido y Gael Sandoval, ambos campeones con Chivas durante la etapa de Matías Almeyda, continúan sin encontrar equipo cuando quedan pocos días para el cierre de registros de la Liga MX. Mientras esperan definir su futuro profesional, los dos exjugadores rojiblancos presumieron que aprovecharon el tiempo para jugar golf juntos, uno de sus pasatiempos mientras esperan conocer cuál será el siguiente capítulo de sus carreras.

Olympiacos muestra el entrenamiento de Armando González y sorprende a los aficionados por su intensidad

Mientras en Guadalajara siguen atentos a su adaptación, Olympiacos continúa mostrando imágenes de Armando González durante sus entrenamientos. La cuenta oficial del conjunto de El Pireo publicó videos en los que se observa a la Hormiga trabajando junto con sus nuevos compañeros, destacando especialmente la intensidad de las sesiones físicas. Las imágenes sorprendieron a algunos aficionados de Chivas, quienes incluso señalaron que el delantero mexicano está realizando trabajos de mayor exigencia que los que acostumbraba en el Guadalajara. Además, el atacante ya comenzó a marcar sus primeros goles en las prácticas y mantiene la expectativa por su posible debut, por lo que habrá que estar al pendiente este domingo.

Chivas se prepara para los regresos de Cade Cowell, Alan Mozo y Teun Wilke para finales de 2026

Cade Cowell, Alan Mozo y Teun Wilke dejaron Chivas a finales de 2025 en calidad de préstamo después de no entrar en los planes de Gabriel Milito. Sus respectivas cesiones fueron contempladas por un año, por lo que el Guadalajara podría tener que preparar sus regresos hacia finales de 2026. Sin embargo, el panorama no parece sencillo para ninguno de ellos, pues las posiciones que ocupan actualmente cuentan con alternativas que se adaptan mejor a la idea futbolística del entrenador argentino, por lo que podrían tener muy pocas oportunidades de sumar minutos si finalmente regresan al Rebaño Sagrado.