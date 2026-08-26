El '4K' está demostrando un gran rendimiento en el ataque del Guadalajara tras la salida de Armando González.

La salida de Armando González generó la preocupación de millones de aficionados de Chivas, ya que consideraban que la ofensiva se debilitaría; sin embargo, Gabriel Milito ha demostrado su confianza ciega en Ricardo Marín, quien ha aprovechado cada oportunidad que le ha otorgado el entrenador argentino.

El ‘4K’ ha asumido la responsabilidad goleadora en el Guadalajara durante los partidos contra Santos Laguna y Xolos de Tijuana, en donde el atacante ha marcado tres goles, demostrando que está listo para asumir el hueco que dejó la Hormiga en la ofensiva rojiblanca.

La realidad es que Lucas Ocampos de Monterrey y Salomón Rondón del Pachuca son los jugadores con más goles de todo el futbol mexicano con cinco anotaciones tras cinco jornadas disputadas; sin embargo, su índice de efectividad es inferior al del delantero del chiverío.

Y es que Ricardo Marín tiene tres goles en solamente 187 minutos disputados, es decir, anota cada 62.33 minutos, registrando el menor tiempo de toda la Liga MX, contabilizando solamente a futbolistas que hayan disputado por lo menos 90 minutos en toda la competencia.

Por su parte, Lucas Ocampos requiere de 85.40 minutos, mientras que Salomón Rondón necesita 78.80 minutos en promedio para anotar, por lo que el atacante del Guadalajara es el líder en ese rubro al anotar con muchos menos minutos disputados en el Apertura 2026.

Tabla de goleadores y cuánto tiempo necesitan para anotar en la Liga MX

Así va Ricardo Marín en la tabla de goleo del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto cuando el Rebaño visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.