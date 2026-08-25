Un mesero del establecimiento habría destapado los pormenores del percance que protagonizó un hombre celoso por el acercamiento del trabajador del Rebaño a su pareja.

Chivas está recuperando su mejor versión física y futbolística en este Apertura 2026; sin embargo, lo deportivo quedó de lado en las horas recientes tras darse a conocer que un elemento del cuerpo técnico de Gabriel Milito habría estado involucrado en un conflicto en un bar de Guadalajara.

Sin embargo, ha comenzado a surgir más información al respecto, en donde el comunicador Alejandro Ramírez destapó que el elemento del Rebaño Sagrado habría entablado una conversación con una mujer en un bar de la Perla de Occidente, pero la situación se tensó cuando apareció la pareja de la dama.

“Un integrante del cuerpo técnico del Guadalajara tuvo a bien ir a distraerse, a relajarse y fue a un lugar popular en la Perla Tapatía en donde hay muchos lugares de esparcimiento. Él eligió un lugar de moda y por un momento estuvo platicando con alguien. Dijo, no se ve ni por aquí ni por allá, comenzó a platicar, pero luego llegó alguien con quien hubo reclamo.

“Nos contaba uno de los meseros que subió de tono un poco la plática. Evidentemente él no sabía cómo estaba el tema de acuerdo a lo que comenta el mesero y que llegó un momento en el cual comenzó a ponerse medio extraño el ambiente. Por más que explicó que trabajaba en el Guadalajara, el otro se molestó y le dijo: ‘a mi dónde trabajes, no me importa. No está sola’.

“A final de cuentas y después de mediar tuvo un final feliz porque no pasó a mayores (…) Por un momento, cuenta el mesero, que se puso un poco nervioso el integrante del cuerpo técnico y que por más que explicaba, la otra persona no entendía razones.

“No hubo ninguna insinuación de algo, fue una plática, pero quien llegó después con la fémina, de alguna manera le causó mucha molestia. A punto de pasar a otro nivel la discusión”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quién fue el integrante del cuerpo técnico involucrado en la discusión?

La realidad es que en el programa La de Ocho, en donde también participa Alejandro Ramírez, se reveló que se trataría de uno de los argentinos que conforma el cuerpo técnico de Gabriel Milito, pero no se ha entrado en detalles sobre quién fue el auxiliar involucrado en el percance en el bar.