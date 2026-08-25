Armando González llegó el fin de semana pasado a Grecia para firmar su contrato con el Olympiacos, donde fue recibido con bombo y platillo por sus nuevos aficionados. El conjunto de El Pireo le dedicó varias publicaciones en redes sociales y hasta lo invitó al Estadio Georgios Karaiskakis para presenciar el debut del equipo en la temporada 2026/2027, comenzando así su adaptación a su nueva vida en el futbol europeo.

Esta semana, La Hormiga finalmente comenzó a trabajar con sus nuevos compañeros y ya sorprendió al cuerpo técnico del Olympiacos por la intensidad y disciplina con la que afronta cada entrenamiento. El delantero mexicano está aprovechando cada sesión para adaptarse rápidamente a las exigencias del equipo dirigido por José Luis Mendilibar, en una clara muestra de la ilusión que tiene por comenzar esta nueva aventura lejos de Chivas.

De hecho, todo apunta a que Armando González podría hacer su debut contra Asteras en la Jornada 2 de la Superliga de Grecia. El encuentro está programado para este domingo 30 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, aunque naturalmente será el técnico José Luis Mendilibar quien tendrá la última palabra sobre la convocatoria y los minutos que pueda recibir el delantero mexicano en su primer partido oficial.

Con un posible debut cada vez más cercano, también era necesario completar su registro y ahora ya se confirmó el número que utilizará Armando González con el Olympiacos: el 34. Se trata del mismo dorsal que La Hormiga utilizó durante su etapa con Chivas y con el que protagonizó un año fantástico que terminó llevándolo al futbol europeo. De esta manera, el delantero mantendrá un número que ya tiene un significado especial en su carrera.

Hay que recordar que el número 9, el dorsal que Armando González ha reconocido en varias ocasiones que quiere utilizar en homenaje a su padre, actualmente pertenece al delantero titular Ayoub El Kaabi. Por otro lado, el 14 que utilizó con la Selección Mexicana como homenaje a Javier Hernández está ocupado por Dani García. Por ello, los dos números que La Hormiga tiene como objetivo utilizar en el futuro no estaban disponibles para esta primera temporada con el Olympiacos.

Armando González pidió usar su apodo “Hormiga” en su jersey

Lo que todavía no está completamente definido es qué nombre aparecerá en la espalda del jersey de Armando González. En Chivas utilizaba “Hormiga”, mientras que durante el Mundial llegó a portar “A. González”. De acuerdo con la información disponible, el delantero pidió mantener el apodo con el que se hizo famoso en México y la directiva del Olympiacos ya trabaja con la administración de la Superliga de Grecia para determinar si es posible registrar oficialmente “Hormiga” en su camiseta.