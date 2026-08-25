La goleada de Chivas sobre Xolos de Tijuana del sábado pasado, que incluyó un doblete de Ricardo Marín, elevó considerablemente la confianza dentro del plantel después de un inicio complicado en el Apertura 2026 y de la reciente salida de Armando González al Olympiacos. Ahora, el Guadalajara ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso contra Pachuca, con algunas novedades importantes de cara al duelo frente a los Tuzos.

Chivas recupera a Richard Ledezma y José Castillo para el partido contra Pachuca

Después de la victoria ante Xolos, Chivas regresó a los trabajos en Verde Valle para comenzar a preparar su siguiente compromiso y Gabriel Milito recibió buenas noticias con el regreso de Richard Ledezma y José Castillo. El propio Guadalajara confirmó en sus redes sociales que ambos futbolistas ya están disponibles para el encuentro contra Pachuca. Cabe recordar que Ledezma se perdió el duelo anterior por un dolor en la rodilla que, de acuerdo con el técnico argentino, no era de gravedad, mientras que Castillo estaba en proceso de recuperación y se esperaba que pudiera estar listo para enfrentar a los Tuzos en el Estadio Hidalgo.

José Castillo no jugó contra Xolos.

Diego Campillo resta importancia a la salida de Armando González y respalda a Ricardo Marín

La salida de Armando González había generado dudas sobre quién asumiría la responsabilidad de marcar los goles de Chivas, especialmente después de que La Hormiga se marchara al futbol europeo. Sin embargo, contra Xolos apareció Ricardo Marín con un doblete y rápidamente se colocó entre los goleadores del equipo. Después de la goleada, Diego Campillo destacó el impacto anímico que tiene conseguir una victoria de esta magnitud y dejó claro que el plantel tiene la capacidad suficiente para competir sin González: “No es lo mismo ganar 1-0 a ganar 5-0. Son tres puntos, pero anímicamente creo que te ayuda más. Ahora a Richy le toca iniciar y hace dos goles. Tenemos el equipo completo”.

Armando González se rinde ante el talento de Hugo Camberos y Santiago Sandoval: “Son 10 veces mejor que yo”

Mientras comienza su nueva aventura con el Olympiacos, Armando González también habló sobre algunos de los jóvenes que dejó en Chivas y sorprendió al asegurar que Hugo Camberos y Santiago Sandoval tienen incluso más talento que él. En una entrevista con TUDN desde Grecia, La Hormiga explicó que entiende que su salida abre un espacio dentro del plantel y espera que alguno de sus compañeros pueda aprovecharlo. “Santi y Hugo creo que son 10 veces mejores que yo”, afirmó el delantero, quien confía en que ambos puedan dar un paso al frente y aprovechar las oportunidades que aparezcan.

Armando González salió de México con destino a Grecia.

Jesús Hernández demuestra con Tapatío por qué Gabriel Milito lo ve como el sustituto de Armando González

Para el partido contra Xolos, Gabriel Milito decidió convocar al primer equipo a Jesús Hernández, aunque finalmente el delantero de 22 años no tuvo minutos en el Estadio Akron. Sin embargo, el canterano tuvo una nueva oportunidad con Tapatío el domingo frente a Mineros de Zacatecas y respondió de la mejor manera: marcó de cabeza en los minutos finales para sellar la victoria de su equipo, aprovechando una mala salida del arquero rival. Aunque todavía tendrá que pelear por un lugar en el primer equipo, Hernández dejó claro que está dispuesto a aprovechar cada oportunidad que tenga para convencer al técnico argentino.

Chivas tiene cláusula de recompra con Luis Puente, la afición lo pide como sustituto de Armando González

Desde que comenzó a hablarse de la posible salida de Armando González, muchos aficionados de Chivas pidieron en redes sociales el regreso de Luis Puente para ocupar el lugar que dejó vacante La Hormiga. Ahora, después de confirmarse su transferencia al Olympiacos, José María Garrido reveló que el Guadalajara tendría una ventaja para intentar recuperar al atacante que actualmente pertenece al Atlante, pues existe una cláusula de recompra en su contrato. Sin embargo, dicha cláusula solamente podría ejecutarse si los Potros tienen contemplada una venta del futbolista. Por ahora, no existe una oferta formal de Chivas por el delantero que alguna vez perteneció a sus fuerzas básicas.