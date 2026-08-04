En Verde Valle todo el mundo está enfocado en lo que va a suceder entre Chivas y Los Angeles FC por la jornada uno de la Leagues Cup. En medio del inminente debut, el Rebaño Sagrado continúa analizando posibles bajas para la segunda parte del 2026.

La mente de Chivas está puesta en Estados Unidos, debido a que en las próximas horas debuta ante Los Angeles FC en California. Tras un inicio irregular en la Liga MX, el Rebaño Sagrado tiene como principal objetivo avanzar a los Cuartos de Final, por lo que necesita quedarse con los tres puntos.

Mientras la plantilla y cuerpo técnico piensan en el certamen binacional, el mercado de pases está aún abierto y la directiva analiza posibles bajas para el segundo semestre del 2026. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas del Guadalajara.

Gabriel Milito

Gabriel Milito decidió quedarse en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

El lunes, desde Argentina, salió a la luz que River Plate está interesado en Gabriel Milito para reemplazar a Eduardo Coudet. Sin embargo, esta tarde el técnico argentino confirmó en conferencia de prensa que él solamente tiene su mente puesta en el Guadalajara con el objetivo de llevar a los jugadores y a la directiva a ser campeones. De esta manera, queda descartada su salida al conjunto argentino.

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo saldrá de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Todo indica que Sergio Aguayo será uno de los jugadores que tiene las maletas listas para salir de Chivas. El atacante saldrá a préstamo por un año para jugar en Deportes Tolima de Colombia, club que jugará la Copa Libertadores 2027. El conjunto rojiblanco lo deja salir sin opción de compra, pero con cláusula de repesca a los seis meses. Es casi un hecho su salida.

Armando González

Armando González es clave en el equipo de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

La semana pasada, César Merlo habló directamente sobre lo que podía llegar a suceder con el futuro de Armando González. Según lo reportado por el periodista argentino, el atacante rojiblanco no saldría en este mercado de pases a pesar de haber sido seguido por clubes de Europa. De momento, está lejos su salida.

Miguel Tapias

Miguel Tapias no es del interés de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Miguel Tapias es otro de los jugadores que Chivas busca acomodar. El entrenador argentino dejó en claro que lo tiene considerado como una de sus últimas opciones. A su vez, Jesús Bernal confirmó el sábado que Miguel Tapias es del interés de FC Juárez, pero la salida de Pedro Caixinha puede complicar su fichaje. Hoy es solo un rumor

Diego Campillo

Diego Campillo no sale de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que pelea por ser titular a pesar de las grandes actuaciones que ha tenido es sin duda Diego Campillo, quien la semana pasada fue colocado como del interés de Rayados de Monterrey. Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que en las oficinas del Rebaño Sagrado aún no hay ofertas por el defensa.