En el Guadalajara se habrían encontrado muy tranquilos desde el comienzo de los rumores que ponían al entrenador argentino en el radar del Millonario.

Muchos aficionados de Chivas temblaron por los rumores que ponían a Gabriel Milito en el radar de River Plate, temiendo que se replicara lo vivido hace casi dos años con Fernando Gago que abandonó al Rebaño para regresar a su país por uno de los grandes de Argentina, situación que no sucederá en esta ocasión.

Independientemente de que el propio Gabriel Milito ya aclaró todo y dejó en claro que su mente y compromiso continúan en el Guadalajara, la directiva rojiblanca no querría repetir lo vivido hace un par de años, por lo que en el contrato del Comandante habrían colocado varios candados para evitar que se lo lleven con facilidad.

“Preguntaba a la dirigencia y además, de que es buena persona y se confían en su palabra, me decían que está muy bien amarrado el tema de la cláusula de salida. No está tan sencillo que un club y más, un club argentino, que pagan con ‘pasión y aguante’ (…) Y eso es suficiente para ciertos individuos como Fernando Gago.

“El Guadalajara, además de que cuenta con la palabra de Gabriel Milito, se siente bien protegido en la parte contractual. ¿De cuánto es la cláusula? No lo sé, pero me han dicho que no es sencillo que cualquier club venga y la pague. No cualquier club del mundo se animaría a pagar una cláusula como la que tiene Gabriel Milito (…) Se protegieron para que no les dejaran botado el barco como lo dejó Fernando Gago en su momento. Guadalajara aprendió de esto y dicen que están bien protegidos”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Gabriel Milito restó importancia a rumores sobre River Plate para continuar en Chivas

Previo al debut de Chivas en la Leagues Cup 2026, los reporteros de la fuente del Guadalajara aprovecharon la oportunidad para cuestionar al entrenador sobre la posibilidad de abandonar el redil para volver a Argentina, en donde timonel dejó en claro que su mente sigue puesta en el Rebaño Sagrado.

“No tengo nada para decir porque ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas. Estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo a los jugadores y a los dirigentes a obtener algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”, declaró Milito en conferencia.