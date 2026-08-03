La conductora de Televisa habló en exclusiva con Rebaño Pasión y reveló detalles poco conocidos sobre su pasado y la manera en que su amor por el Guadalajara le facilitó el llegar a la televisión.

El Club Deportivo Guadalajara no es solamente un equipo de futbol profesional, sino que suele convertirse en el estilo de vida de millones de personas alrededor del mundo; sin embargo, hay personas que son afortunadas de poder trabajar siguiendo el día a día de Chivas tal y como lo logró Karen Manzano.

La conductora se convirtió en figura nacional debido a que trabajó en la cadena antecesora a TUDN, la cual se llamaba TDN, en donde conformaba parte del talento de Televisa que salía a cuadro, en donde su afición por el Rebaño Sagrado le permitió ser reconocida por los aficionados rojiblancos.

“La verdad es que soy Chiva desde la cuna porque mi papá es super, superaficionado del Rebaño Sagrado; él, ahora sí que me heredó los colores. Y pues no nada más es como heredar, a mí me gusta también el hecho de que, a pesar de que se lucha mucho, el Chivas sea de puro mexicano, la identidad.

“Entonces por eso es que está este mi amor y pues cuando entro a trabajar a medios de comunicación, en lo que es el extinto TDN, pues ya hace un buen rato, ya hace muchos años, ya casi 20 creo. Me facilita la situación obviamente porque pues ya traía todo esto de la enseñanza desde casa, del amor al deporte y a las Chivas“, aseguró en charla con Rebaño Pasión.

¿Cómo pasó de soñar con ser doctora a ser referente en medios de comunicación?

“Yo empecé como de los 16 o17 años a modelar y ya una vez que salí de la prepa quise estudiar medicina. Por cuestiones ciertas ajenas a mí, de que hacía examen y no me quedaba, pues no tenían en ese momento mis papás dinero para poder pagarme una carrera en una escuela privada. Entonces dije: ‘es mi año sabático’. Comienzo a trabajar como modelo. Conocí a alguien que tenía una agencia, de hecho mis papás tuvieron que firmar para darme permiso de trabajar ahí.

“Y pues ahí empezamos con todo esto de la modelada y poco a poco fui creciendo un poco más (…) Porque empezaron a llegar muchos extranjeros. ¿Qué tengo yo a favor como mexicana? Pues conducción, locución, acento neutro. Entonces pues vamos a incursionar, vamos a hacer esto, empecé a hacer campañas publicitarias, empecé a darme a conocer un poco más.

“Y ya después de esto llegó un casting para TDN para hacer pues la imagen de TDN, de este nuevo canal que acababa de surgir, que Francisco Javier González y la Bomba vendieron a Televisa. Entonces era como “okay, necesitamos mujeres que sepan de deportes, frescas, pero que aparte tengan la imagen del canal”, recordó la comunicadora.

Karen Manzano en el programa Zona Chivas (INSTAGRAM: @KARENMANZANO)

¿A qué se dedica Karen Manzano en la actualidad?

“Me fui a vivir a Estados Unidos y pues me dediqué a ser mamá al 100 por ciento de mi niña y de mi hijo. Y pues ya después me vine a vivir para acá para La Paz, aquí ya voy para 5 años. La verdad es que la calidad de vida está super bien y pues ahí poco a poco he ido regresando a trabajar a lo que me encanta, que son los medios, el deporte, con esta parte de Revista Actitudes, que a ellos los conozco desde hace mucho también y no dejan de confiar en mí, quiero agradecerles también”, concluyó la comunicadora.