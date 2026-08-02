La conductora admitió públicamente que tiene un recuerdo desagradable por haber perdido una apuesta en un choque contra las Águilas, experiencia que no repetiría jamás en su vida.

El amor y confianza en Chivas suele provocar que muchos aficionados cometan algunas locuras por los colores rojiblancos, y una de esas personas es Karen Manzano, quien reveló cuál fue la peor decisión que tomó de cara a un Clásico Nacional contra América, en donde perdió una apuesta.

La comunicadora que nació rodeada de los colores tapatíos y que renunció a su sueño de ser doctora debido a que el destino la llevó a los foros de televisión, reveló que el ponerse una playera del conjunto de las Águilas es una experiencia “horrible” y que jamás repetiría en su vida.

“Justo son las apuestas que perdí en ese momento contra un jugador del América (Hugo González) que era ‘ponte la playera del América’. Esa fue la locura que ya hoy en día no lo haría. Ahorita muchos me dicen ‘oye, ¿Qué vamos a apostar?’ Yo ya puedo apostar lo que quieran menos la playera.

“Se lo agradezco a mi querido Lalo Camarena, que también super chivahermano (…) Y él sí siempre me decía ‘no, yo puedo apostar lo que quiera pero nunca me van a ver con la playera del América’. Y ya después de eso dije: ‘¿Sabes qué? Tienes razón porque eso es horrible‘. Fue lo peor que pude haber hecho, esa fue la locura más grande de obviamente cómo se me ocurrió que eso podría ser buena idea. Entonces al día de hoy esa fue lo que hice y no lo volveré a hacer”, declaró la comunicadora en entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

Karen Manzano tiene confianza en proyecto de Gabriel Milito

“Me gusta mucho cómo juegan las Chivas, a excepción de ese primer partido (con Toluca). El juego que tiene Gabriel Milito, ofensivo, me gusta mucho. Ahora que con estos dos refuerzos (Jordan Carrillo y Kevin Castañeda) la media la puso ya súper sólida. Pues me gusta, y prefiero fíjate que prefiero empezar así, como que vayan agarrando poco a poco, a que empiecen superbién y al final como nos pasa, ¿no? Como nos pasó la temporada pasada, ya pierden al último.

“Creo que ya hacía falta esto, que desde el Pelado Almeyda no se tenía y pues ahí vamos. Que se confíe en él nuevamente me parece superbién de Amaury Vergara, que no se pierda eso porque lo que se necesita siempre será continuidad. Y pues estos también futbolistas que llegaron está bien (…) Estamos un equipo muy joven, que eso es también lo que me gusta porque no es como que ya al que se vaya a retirar, o sea que tenemos Chivas para estar bien en un buen rato“, concluyó la comunicadora.