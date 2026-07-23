El exdirectivo de ambas instituciones aprovechó el momento que viven los dos equipos y admitió que el Guadalajara es el nuevo protagonista de la Liga MX.

El buen trabajo que se ha venido haciendo entre directiva, cuerpo técnico y jugadores de Chivas en los años recientes ha transformado la forma en que perciben al conjunto rojiblanco hasta en los medios de comunicación, en donde el exDirector Deportivo, Ricardo Peláez, aprovechó el buen momento del Rebaño para destruir al América.

En pleno debate en la cade ESPN, en donde se argumentaba si el Guadalajara debía ser considerado el contendiente número 1 al título del Apertura 2026, el exdelantero destacó que en la conversación por los clubes que pelearán el título se ha bajado el nombre de las Águilas y ahora es unánime que el chiverío esté en la terna.

“Déjame decirte cuál es el otro ingrediente: el América. Hoy, con la inercia del torneo pasado y la inercia del torneo antepasado del Guadalajara, el América se sale de esa conversación y se meten las Chivas con Toluca y Cruz Azul.

“Hoy América, entre tanto cambio y tantas cosas, con cero refuerzos y salidas, no tengo ni idea de qué va a pasar con este equipo. En cambio, el Guadalajara con cómo terminó el antepasado, cómo hizo el pasado y los refuerzos que llegaron ahora.

“Es un equipo que tiene muy buen medio campo. Para generar futbol solamente tenían a Efraín Álvarez y al Piojo Alvarado, ahora tienen a Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Brian Gutiérrez, se quedó Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Tiene buena generación de futbol y cuatro centros delanteros”

“Cuando hablas de Guadalajara, inmediatamente surge el América porque son los equipos más grandes. América viene a la baja, sinceramente. Guadalajara viene subiendo desde el torneo antepasado“, concluyó el ahora panelista de la cadena de televisión ya mencionada.

¿Por qué se coloca a Chivas como candidato al título del Apertura 2026?

Gabriel Milito ha implementado un estilo espectacular de juego para el Rebaño, con el que se ha metido a Cuartos de Final y posteriormente a Semifinales de la Liga MX, por lo que los aficionados consideran que es cuestión de tiempo para que consigan el título. Además, el Guadalajara es el club más caro de toda la Liga MX.