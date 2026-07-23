El mediocampista de los Bravos por fin rompió el silencio y habló públicamente sobre el interés del Guadalajara que tanto se mencionó en todos los medios hace unas semanas.

La directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara ha estado realizando múltiples contrataciones de peso en la búsqueda de conseguir el ansiado título de Liga MX durante este Apertura 2026, en donde uno de los futbolistas que más hacia suspirar a la afición rojiblanca era Denzell García del FC Juárez.

El mediocampista defensivo atendió a los medios de comunicación y evidentemente se le cuestionó sobre las versiones que aseguraban que estaba en la órbita e inclusive, en negociaciones con el Guadalajara para convertirse en refuerzo del Rebaño, en donde dejó en claro que nunca llegó una oferta formal por él, por lo que desestimó todo y lo dejó en simples “rumores”.

“Todos fueron rumores. Cada partido trato de hacerlo especial durante el juego, que sea especial haciendo goles o haciendo un gran partido. Solamente fueron rumores de que Chivas estaba interesado en mi, pero de ahí en fuera, yo jamás recibí algo formal por mí o algo de verdad.

“Entonces mi mente ha seguido en seguir haciendo las cosas bien acá, seguir consolidándome como lo he venido haciendo y mi mente está puesta en ganar el fin de semana“, aseguró el mediocampista en conferencia de prensa.

¿Por qué Chivas no avanzó en la contratación de Denzell García?

Aunque el Guadalajara habría mostrado interés legítimo en hacerse de los servicios del mediocampista de los Bravos de Juárez, la realidad es que todo se entorpeció desde que la escuadra fronteriza habría cotizado la carta de su mediocampista en 10 millones de dólares, por lo que el Rebaño no aceptó las condiciones abusivas que planteó el equipo de Chihuahua.

Representantes habrían incrementado rumores sobre “negociaciones” de Chivas

Hace unas semanas, el comunicador de As México, César Huerta, destapó que el Guadalajara no realizó ningún tipo de negociación para destrabar el fichaje de Denzell García; sin embargo, en medios de comunicación se aseguraba que el Rebaño estaba buscando la forma de concretar el traspaso; sin embargo, eso sería mentira debido a que según dicho comunicador, los agentes del futbolista trataban de hacer ruido para que se quedara en la lista final que iría al Mundial.