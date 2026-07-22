El canterano del Guadalajara recordó cómo hizo enojar al delantero de Portugal con una barrida, recordándolo con muy buen sentido del humor.

Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de todo el continente americano, por lo que durante su historia ha tenido la oportunidad de enfrentarse a los equipos más poderosos del planeta como el Real Madrid, en donde Édgar Mejía recordó un momento peculiar con Cristiano Ronaldo.

El 20 de julio del 2011, el Guadalajara disputó un duelo amistoso en Estados Unidos contra el conjunto merengue como parte de la gira de pretemporada de la escuadra española, en donde el Rebaño demostró su deseo de sorprender al planeta venciendo al coloso del planeta.

Sin embargo, durante dicho compromiso, se suscitó una jugada en la que el exmediocampista rojiblanco, Édgar Mejía, intentó recuperar una pelota y se barrió a los pies de Cristiano Ronaldo, a quien golpeó accidentalmente y lo derribó, causando la molestia del atacante lusitano.

Es por eso que el Chore recordó aquella jugada con buen sentido del humor e inclusive compartió el video en sus redes sociales con la frase: “Una disculpa. Fue a la bola… Del tobillo”, reconociendo que fue una infracción sobre el atacante del Real Madrid.

¿Cómo quedó el marcador de ese partido entre Chivas y Real Madrid?

La escuadra española llegó con prepotencia y minimizando al Guadalajara, pensando que ganarían fácil el partido; sin embargo, el chiverío se plantó bien a la defensiva e inclusive, con dosis de fortuna, fue alejando el peligro de la portería defendida por Luis Michel, obligando a Cristiano Ronaldo a ponerse serio.

Es por eso que el delantero de Portugal anotó tres goles en nueve minutos, en la recta final del partido, para sentenciar el triunfo español y de paso, tranquilizar el ambiente, dándose cuenta de que el Rebaño no fue un rival tan fácil de derrotar como ellos esperaban.

¿Cuál fue la alineación de Chivas en el amistoso con Real Madrid?