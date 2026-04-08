Una de las grandes estrellas de Chivas en el Clausura 2026 y que todo indica que saldrá al futbol de Europa es sin duda Armando González. En medio de este gran momento, la Hormiga da de qué hablar a nivel mundial porque se encuentra como el quinto máximo goleador de la temporada 2025-2026 por delante de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El domingo el atacante rojiblanco volvió a tener una noche consagratoria debido a que despachó con un doblete ante Keylor Navas, exjugador de PSG y Real Madrid. Lo destacado del canterano del Guadalajara no son los goles, sino que además se plantó en el último minuto para fulminar a un portero de la talla mundial del costarricense para marcar el empate mientras un Estadio Akron lo presionaba al corear su nombre cuando el antecedente más reciente señala que falló una pena máxima ante Atlas.

En medio de este enorme momento, Armando González no solo da de qué hablar en México sobre el momento que vive en Chivas, sino que además lo hace a nivel mundial. Según lo informado por Medio Tiempo, la Hormiga es uno de los mejores cinco goleador del mundo en la temporada 2025-2026.

Armando González interesa en Europa

Según el recorte de Juan Manuel Figueroa, quien toma los goles de las ligas más importantes de Europa y Arabia Saudita, el máximo goleador del año calendario es Harry Kane con 31, segundos Ivan Toney y Julián Quiñones en el Medio Oriente con 26 goles, mientras que la Hormiga es tercero con Luis Suárez, elemento de Sporting de Lisboa, con 24 goles.

Detrás de Armando González aparecen Cristiano Ronaldo y Kylian con 23 anotaciones, mientras que en la Premier League Erling Haaland lleva convertidos solamente 22 goles. Sin dudas, no es casualidad que varios clubes de Europa volteen a la Liga MX a ver al delantero rojiblanco.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo de la Liga MX?

Antes del partido frente a Pumas, Armando González se ubica en la primera posición de la tabla de goleo con 12 goles. Detrás de él se encuentra Joao Pedro, goleador de Atlético de San Luis, con once anotaciones.