Armando González se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas, no solo por la forma en que responde dentro del campo con goles y actuaciones decisivas, sino también por la conexión que ha demostrado tener con los colores rojiblancos desde mucho antes de debutar en Primera División. A sus apenas 22 años, el delantero vive un gran momento y se perfila como una de las figuras más prometedoras del equipo.

Al ser canterano del club, está claro que su formación siempre estuvo ligada al Guadalajara, pero recientemente se dieron a conocer imágenes que han reforzado aún más ese vínculo con la institución, con un video en el que aparece alentando desde la tribuna del Estadio Akron, lo que ha generado una reacción muy positiva entre los seguidores rojiblancos.

En dicho material, que comenzó a circular en redes sociales, se puede ver a la Hormiga con alrededor de 16 años cantando y apoyando a Chivas como un aficionado más, mostrando la misma pasión que hoy transmite dentro del terreno de juego. Estas imágenes han conmovido a muchos aficionados, quienes consideran que reflejan el verdadero amor que siente por la camiseta.

Además, en diversas entrevistas, el propio Armando ha dejado en claro que su camino hasta convertirse en figura del equipo ha sido resultado de trabajo constante y perseverancia. Por ello, ver estas escenas de su juventud solo confirma que su sueño siempre fue vestir los colores rojiblancos y que hoy está viviendo una etapa que imaginó desde muy temprana edad.

Armando González siente los colores de Chivas a pesar de haber sido rechazado en dos ocasiones por el equipo

Una de las razones por las que este video llamó tanto la atención fue porque el propio Armando González ha contado que fue rechazado en dos ocasiones cuando intentó ingresar a las Fuerzas Básicas. La primera vez, debido a que no tenía la estatura que buscaban para su edad, y la segunda porque consideraban que aún debía mejorar algunos aspectos de su juego. Sin embargo, lejos de rendirse, continuó trabajando hasta cumplir su sueño de convertirse en jugador del Guadalajara.