El mediocampista del Guadalajara sorprendió a propios y extraños con un zapatazo al arranque del partido para aprovechar una pifia del portero ghanés.

Javier Aguirre sabe que Chivas fue el mejor equipo de todo el Clausura 2026, por lo que ha decidido mantener la base rojiblanca en su once estelar con la Selección Mexicana, en donde Brian Gutiérrez demostró rápidamente su valía desde el arranque del amistoso contra Ghana.

Para el compromiso de preparación en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el Vasco decidió sorprender al mandar como titulares a los cinco futbolistas que le quitó al Guadalajara para la Liguilla.

Al minuto de juego, el portero africano intentó salir jugando, pero su pase fue defectuoso, dejándola a merced de Brian Gutiérrez, quien aprovechó que el portero estaba mal colocado y sacó un derechazo con chanfle, para mandar la redonda al fondo de las redes.

El mediocampista del Guadalajara se mantiene como una de las sorpresas en el Tricolor, por lo que sigue peleando la oportunidad de convertirse en titular en el duelo contra Sudáfrica en la presentación en la Copa del Mundo.

¿Cuándo se jugará el debut de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana también marcará el arranque de toda la Copa del Mundo 2026, por lo que durante el choque contra Sudáfrica, los ojos del planeta entero estarán puestos en dicho compromiso, el cual se disputará el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a arrancar a las 13 horas, tiempo del centro de México.