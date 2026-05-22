La Selección Mexicana se enfrenta a Ghana, en un partido en el que es muy probable que veamos mucha actividad rojiblanca.

La Selección Mexicana juega la noche de este viernes el primer partido de la recta final rumbo al Mundial 2026, recibiendo a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. Y debido a que todavía faltan varios jugadores por incorporarse a la concentración del Tri, todo apunta a que varios elementos de Chivas tendrán actividad importante esta noche, en un encuentro clave para seguir convenciendo a Javier Aguirre.

Raúl Rangel, el que tiene más posibilidades de ser titular con la Selección

El futbolista del Rebaño Sagrado con más probabilidades de arrancar de inicio es Raúl Rangel, quien parece tener prácticamente ganada la titularidad de la Selección Mexicana desde hace varios meses, gracias a su enorme nivel con Chivas y a sus cualidades con el balón en los pies. Sin embargo, habrá que esperar para ver si Javier Aguirre no termina sorprendiendo y enviando como titular a Guillermo Ochoa, quien se integró recientemente al proceso tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

La titularidad de Luis Romo depende del esquema con el que salga Javier Aguirre

Aunque no con tantas posibilidades como Raúl Rangel, Luis Romo también apunta a tener opciones reales de aparecer en el once titular esta noche, especialmente luego de que el propio Javier Aguirre confirmara la baja de César Montes para este compromiso. Eso sí, mucho dependerá de si el Vasco decide volver a utilizar una línea de tres centrales, sistema en el que Romo podría desempeñar funciones muy similares a las que tiene bajo el mando de Gabriel Milito en Chivas.

Brian Gutiérrez podría consagrarse como titular en la media cancha

Brian Gutiérrez fue una de las grandes sorpresas de la Selección Mexicana durante el inicio de año, y todo parece indicar que le ha llenado completamente el ojo a Javier Aguirre, incluso más de lo que ha ocurrido con Gabriel Milito en algunos momentos. Por ello, es muy probable que vuelva a aparecer como titular esta noche frente a Ghana, algo que incluso podría repetirse más adelante en la Copa del Mundo si mantiene este nivel.

Roberto Alvarado y Armando González podrían comandar el ataque de la Selección

Roberto Alvarado es uno de los jugadores en los que Javier Aguirre más confianza parece tener dentro del actual proceso, por lo que todo apunta a que el Piojo será titular esta noche ante Ghana. En cuanto a Armando González, si tomamos en cuenta que Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Julián Quiñones no están contemplados para este partido, la Hormiga tiene amplias posibilidades de ser el delantero titular de la Selección Mexicana en el Estadio Cuauhtémoc.