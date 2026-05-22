La Selección Mexicana, en la cual hay de momento seis jugadores de Chivas, tendrá este viernes su primer compromiso de la recta final de la preparación para el Mundial 2026, recibiendo a la Selección de Ghana en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. El encuentro servirá para que Javier Aguirre siga observando futbolistas y siga definiendo quiénes terminarán formando parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Aunque faltan algunos jugadores que todavía tienen actividad en Europa o cuyas ligas terminaron hace apenas unos días, para este partido ya existe una base sólida de futbolistas convocados por el Vasco, quienes forman parte de la prelista mundialista. Por ello, todo apunta a que México podrá presentar una alineación bastante competitiva frente a Ghana, en un duelo que además será una gran prueba para varios elementos que buscan asegurar su lugar.

Los jugadores de Chivas apuntan a ser titulares vs Ghana.

Los futbolistas de Chivas tienen amplias posibilidades de aparecer como titulares esta noche: Raúl Rangel apunta a arrancar en la portería, mientras que Luis Romo podría aparecer en defensa y Brian Gutiérrez en la media cancha. En ofensiva, Roberto Alvarado y Armando González también tendrían muchas opciones de iniciar. Por su parte, Luis Gabriel Rey luce con menos probabilidades de jugar, al haber llegado únicamente como sparring.

¿El México vs Ghana va por TV Abierta?

Sí, el partido entre la Selección Mexicana y Ghana podrá verse completamente en televisión abierta, algo que sin duda agradecen los aficionados que quieren seguir de cerca la preparación del Tri rumbo al Mundial. El encuentro será transmitido tanto por Televisa, ViX Premium y TUDN, como por TV Azteca, por lo que habrá múltiples opciones para disfrutar el compromiso.

¿A qué hora juega la Selección Mexicana vs Ghana?

El encuentro entre México y Ghana se jugará este viernes a las 8:00 pm, tiempo del centro de México, en la Ciudad de Puebla, dentro del Estadio Cuauhtémoc. Eso sí, varias de las transmisiones comenzarán desde las 7:30 pm con la previa, análisis y cobertura especial alrededor del primer amistoso importante del Tri rumbo al Mundial 2026.