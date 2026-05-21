En las últimas horas han tomado fuerza los rumores que colocan a Chivas en pláticas con Bravos de Juárez por Denzell García, mediocampista de contención de apenas 23 años que desde hace tiempo venía llamando la atención en la Liga MX, pero que particularmente durante el Clausura 2026 terminó por consolidarse como uno de los jugadores más interesantes de su posición. Su gran nivel despertó interés de varios clubes, aunque el Guadalajara parece ser uno de los más atentos a su situación.

Denzell García encaja bien en el esquema de Gabriel Milito.

Sin embargo, en Juárez saben perfectamente el futbolista que tienen entre manos y no piensan dejarlo salir fácilmente. De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, la directiva fronteriza tendría valuado a Denzell García en 10 millones de dólares, una cifra sumamente alta para el mercado mexicano y que inmediatamente complica cualquier negociación con el Rebaño Sagrado.

La cantidad que pedirían los Bravos luce bastante elevada incluso para un club con el poder económico de Chivas. Aunque el Guadalajara podría realizar el esfuerzo financiero, hacerlo implicaría comprometer gran parte del presupuesto destinado a refuerzos para el Apertura 2026, dificultando otras inversiones importantes. Además, en esa misma posición regresará Luis Gabriel Rey tras su préstamo, situación que también podría influir para que la directiva rojiblanca no quiera desembolsar semejante cantidad.

Eso sí, todavía existe margen para que las negociaciones encuentren otro camino. El propio Jesús Bernal señaló que la buena relación entre las directivas de Chivas y Juárez podría facilitar un acuerdo diferente, ya sea incluyendo jugadores en la operación o permitiendo que Bravos conserve un porcentaje de la carta del futbolista, alternativas que reducirían considerablemente el costo inmediato del fichaje.

Denzell García encaja a la perfección en el esquema de Gabriel Milito

Más allá del costo, en el aspecto futbolístico Denzell García parece un jugador ideal para el sistema de Gabriel Milito. En un análisis realizado por Rebaño Pasión se destaca que el mediocampista cumple muy bien sus labores defensivas gracias a su capacidad para anticiparse a los rivales y recuperar balones metiendo fuerte la pierna. Pero además, sobresale por su conducción y salida con balón controlado, una cualidad fundamental en el estilo del entrenador argentino, quien exige a prácticamente todos sus futbolistas participar activamente en la construcción del juego.