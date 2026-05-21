El Rebaño estaría tras los pasos del joven mediocampista mexicano que es una fija en la alineación titular de los Bravos de Juárez.

Apenas acaba de consumarse la eliminación de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX, pero Denzell García ya aparece como uno de los primeros nombres que el Rebaño buscaría en el próximo mercado. En las últimas horas surgió un reporte que vincula al mediocampista de Bravos de Juárez, a tal punto de que ya existirían conversaciones entre los clubes. Gabriel Milito y la directiva rojiblanca comienzan a delinear sus prioridades para el próximo torneo.

El periodista Jon Barbon fue quien soltó la información en su cuenta de X: “Chivas ya trabaja pensando en el próximo torneo y uno de los nombres que aparece sobre la mesa es Denzell García. Ya hay negociación con Juárez, va caminando, pero OJO: de momento NO está cerrada”, explicó.

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El interés no resulta casual. Denzell García, de 22 años, es un mediocentro que se ha consolidado en la Liga MX por su despliegue, su intensidad y su capacidad para adaptarse a distintos roles en la mitad de la cancha. Puede jugar como mediocentro, en un doble pivote o incluso más abierto, una polifuncionalidad que encaja con la idea de un entrenador que suele valorar futbolistas con lectura táctica y recorrido.

En ese sentido, el posible arribo del jugador de Juárez tendría lógica dentro del armado que viene utilizando Milito. En el último torneo, el técnico apostó con frecuencia por un doble pivote conformado por Omar Govea y Fernando González, con variantes puntuales como Brian Gutiérrez o Diego Campillo, mientras que más adelante se movieron piezas como Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Efraín Álvarez en zonas de media punta.

Denzell García llega a esta discusión con respaldo deportivo. En Juárez se ganó un lugar importante por su regularidad, por su capacidad para sostener el ritmo del equipo y por su aporte tanto en recuperación como en salida. En la última temporada, apenas se perdió un encuentro: jugó 37 de los 38 que disputaron los Bravos. En ese lapso registró tres goles y dos asistencias.

¿Cuánto le costaría a Chivas el fichaje de Denzell García?

En lo económico, la operación no parece menor. Al tratarse de un futbolista joven, mexicano y ya consolidado en Liga MX, el precio de Denzell García sería de 5 millones de dólares. Por eso, más allá del interés, la negociación recién estaría en una fase inicial y todavía no hay nada cerrado. De todos modos, su nombre ya quedó instalado como uno de los primeros apuntados por el proyecto de Gabriel Milito para el Apertura 2026.