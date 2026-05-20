Ante la falta de minutos en el Guadalajara, han comenzado a surgir versiones que apuntan a que el canterano rojiblanco podría cambiar de aires en verano.

Chivas recién fue eliminado de la contienda por el título del Clausura 2026 hace unos días y los rumores en torno al mercado de fichajes ya están sacudiendo a todo el futbol mexicano, en donde las versiones de que Hugo Camberos sería pretendido por América y Monterrey estarían preocupando a los aficionados rojiblancos.

La realidad es que ‘Vegeta’ no estaría teniendo las oportunidades esperadas; sin embargo, cada vez que es requerido suele dar muy buenos resultados con el Guadalajara, por lo que se ha vuelto codiciado por otras instituciones.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, aseguró que hasta el día de hoy es mentira que las Águilas o que los Rayados estén pretendiendo a la joya del chiverío, en donde la postura del club es mantenerlo en el redil, a menos que Gabriel Milito decida otra cosa.

“La directiva no tiene la intención principal de deshacerse de Hugo Camberos. La directiva cree bastante en este muchacho, cree que puede desarrollarlo, hacerlo crecer y creen que puede llevar a tope su talento con el Guadalajara antes de dar el salto a Europa que es lo que el muchacho desea.

“En temas de planeación, siempre va a estar la palabra del técnico por encima de la directiva (…) Si el entrenador en algún momento dice: ‘vamos a buscarle salida’, solo así se buscaría, pero el plan de la directiva no es deshacerse de Camberos.

“En el presente, Monterrey no ha hecho ni una oferta y lo del América es información absolutamente fake“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hugo Camberos con Chivas?

Hay que recordar que el juvenil tardó en llegar a un acuerdo de renovación de contrato con el Guadalajara debido a su deseo de emigrar al futbol de Europa; sin embargo, aceptó firmar con un aumento salarial que lo vincula al Rebaño hasta diciembre del 2028.