El Flaco analizó a los jugadores mexicoestadounidenses que están fichando clubes como el Guadalajara o incluso la Selección, destacando un factor que pasa inadvertido entre los mexicanos.

Chivas ha adoptado un nuevo método para la contratación de refuerzos y que poco a poco está redituando buenos resultados a precios mucho más accesibles que en el mercado local y es la contratación de jugadores mexico-estadounidenses.

El Guadalajara ha explotado este mercado con contrataciones de jugadores importantes en el esquema rojiblanco como Richard Ledezma, Daniel Aguirre o Brian Gutiérrez, en donde todos han aportado gran calidad para potenciar el plantel tapatío.

Es por eso que el exentrenador del chiverío, Luis Fernando Tena, analizó la situación y la comparó con lo que vivió durante su lapso como timonel de la Selección de Guatemala, asegurando que los jugadores mexico-estadounidenses tienen otra formación y mentalidad que los hace destacar.

“Tienen la mentalidad americana. Allá nacen, son de papás mexicanos, pero crecen en escuelas de Estados Unidos, crecen con esa mentalidad, crecen con una buena alimentación y creo que eso los hace diferentes.

“Son más disciplinados, trabajan más, están más concentrados. A veces encontramos a muchos mexicanos que no valoran tanto las cosas”, explicó el timonel en entrevista para ESPN.

¿Cómo le fue a Luis Fernando Tena como entrenador de Chivas?

El Flaco fue seleccionado como entrenador de Chivas el 26 de septiembre del 2019 para dirigir la recta final del aquel Apertura 2019 tras el repentino despido de Tomás Boy por los malos resultados, teniendo un ligero repunte en el torneo, pero insuficiente para meter al Rebaño en la Liguilla.

Luis Fernando Tena fue despedido tras la jornada 3 del Guard1anes 2020 por decisión de Ricardo Peláez, quien decidió poner a Víctor Manuel Vucetich en el banquillo por un mal arranque de torneo del Flaco.

El campeón del oro Olímpico en Londres 2012 dirigió 25 partidos oficiales al Guadalajara, registrando 9 triunfos, 8 empates y 8 derrotas.