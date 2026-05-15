Chivas afina detalles para enfrentar a Cruz Azul y Daniel Aguirre podría convertirse en la gran sorpresa.

Las Chivas de Gabriel Milito continúan afinando detalles de cara al partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 frente a Cruz Azul.

Este viernes, el Rebaño Sagrado entrenó en la cancha del Estadio Jalisco previo a dicho encuentro, en una práctica que contó con la presencia de Amaury Vergara, quien siguió de cerca los trabajos del equipo.

La sesión dejó varias imágenes llamativas, entre ellas la participación de Daniel Aguirre, Efraín Álvarez y Richy Ledezma, futbolistas que trabajaron con normalidad bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Sin embargo, la principal novedad fue Daniel Aguirre, pues parece haber superado las molestias físicas que lo alejaron de las últimas actividades y ya entrenó al parejo del grupo, de acuerdo con San Cadilla.

Todo apunta a que Gabriel Milito podría tomarlo en cuenta para el encuentro definitivo ante Cruz Azul, una serie que se mantiene igualada 2-2 en el marcador global, aunque con ventaja para el Rebaño Sagrado por la tabla general.

¿Cuándo es el partido de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El compromiso de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo este sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.