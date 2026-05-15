Lamentables hechos se registraron tras la serenata organizada por la afición de Chivas previo a la Ida de las Semifinales ante Cruz Azul, luego de que un grupo de seguidores de La Máquina presuntamente persiguiera y agrediera con piedras a aficionados del Club Deportivo Guadalajara.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de un lamentable episodio protagonizado por presuntos aficionados de Cruz Azul, quienes habrían apedreado un autobús de seguidores del Rebaño Sagrado sobre una lateral del Periférico.

Cabe destacar que alrededor de 400 aficionados de Chivas acudieron al hotel de concentración del equipo en la capital del país para mostrar su apoyo con una serenata, previo al partido de Ida.

Señalar que la gran cantidad de seguidores provocó complicaciones viales en los alrededores del inmueble, donde decenas de familias y grupos de amigos se reunieron con banderas, camisetas y cánticos para apoyar al Club Deportivo Guadalajara.

Aficionados de Cruz Azul agredieron a seguidores de Chivas.

¿Cuándo es el partido de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El encuentro de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo este sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.