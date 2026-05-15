El carrilero del Guadalajara entrenó con normalidad este viernes en el Estadio Jalisco frente a cientos de aficionados antes de recibir a La Máquina.

Chivas está a tres partidos de alcanzar la gloria eterna en este Clausura 2026; sin embargo, el plantel rojiblanco ha sido blanco de muchos golpes a lo largo del semestre, actualmente por las lesiones que encendieron las alarmas en el duelo con Cruz Azul.

Al término del compromiso con La Máquina, Richard Ledezma puso en duda su participación en el duelo de Vuelta debido a una torcedura de tobillo que sufrió por una temeraria barrida de Amaury García; sin embargo, todo parece indicar que sí podrá estar disponible.

Durante el entrenamiento de este viernes en la cancha del Estadio Jalisco, el mexico-estadounidense entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros, demostrando que se encuentra en buenas condiciones físicas.

Por si fuera poco, minutos después, la cuenta oficial del chiverío en Instagram, compartió una imagen de Ledezma en la práctica, con sus zapatos deportivos y sin dificultades, por lo que se confirmó que estará disponible para el juego contra Cruz Azul.

¿Cuál resultado necesita Chivas para avanzar a la Final del Clausura 2026?

El Guadalajara tiene el reglamento de su lado para la Semifinal contra Cruz Azul, ya que tras empatar a dos goles en el duelo de Ida en el Estadio Banorte, al chiverío le bastaría cualquier empate o cualquier victoria sobre La Máquina para asegurar su lugar en la Final.

Cualquier triunfo de los celestes, por cualquier diferencia, les da el pase a los cementeros a la serie por el campeonato.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.