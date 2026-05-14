El entrenador del Guadalajara ha demostrado tener ideas muy distintas a muchos timoneles que han desfilado en el Rebaño y la afición lo agradece.

Gabriel Milito ha generado una conexión con los futbolistas, la directiva y hasta con los aficionados de una manera poco antes vista en un entrenador de Chivas, por lo que ahora sorprendió con una petición a los grupos de animación de cara al juego con Cruz Azul en la cancha del Estadio Jalisco.

El Guadalajara está por disputar la Semifinal de Vuelta frente a La Máquina, serie que está empatada a dos goles y que por criterio de desempate, le favorece al Rebaño por mejor posición en la tabla de posiciones durante la fase regular.

Sin embargo, Gabriel Milito desea mantener encendida la conexión entre aficionados y futbolistas, por lo que habría solicitado a las barras oficiales del club que acudan al entrenamiento de este viernes en la cancha del Estadio Jalisco.

“Por petición del profesor Gabriel Milito mañana habrá entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Jalisco. En unos momentos más información”, se lee en una publicación en el X de La Irreverente, barra oficial del chiverío.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.