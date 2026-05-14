El exfutbolista de las Águilas lanzó fuertes críticas contra los silbantes por el pésimo trabajo que están realizando en la Liga MX pese a que cuentan con el apoyo del VAR.

Chivas vivió una noche de pesadilla en la cancha del Estadio Banorte durante la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 frente a Cruz Azul debido al pésimo trabajo del árbitro Maximiliano Quintero, quien claramente perjudicó al Rebaño con sus decisiones que han causado revuelo en toda la Liga MX.

Diversos analistas de los silbantes coinciden en que el colegiado cometió varias equivocaciones que terminaron influyendo en el marcador; sin embargo, algo poco visto sucedió en la cadena Fox y es que Cesilio de los Santos, histórico exjugador del América, se quejó abiertamente de los malos trabajos de los ‘hombres de negro’.

“Los árbitros en la cancha son 5, porque hay un árbitro auxiliar del cuarto árbitro. En el VAR son 3. Son ocho y son una basura, pónganse a trabajar. No tengo que quedar bien con nadie.

“Son una basura, pónganse a trabajar en lo técnico. Se atraviesan en las jugadas, no saben estar en diagonal, intervienen en una jugada. Pónganse a trabajar, no tiren los partidos a la basura (…) Fue todo en contra de Chivas, porque Ebere es el que tira el penal”, declaró el exjugador en el programa Punto Final.

¿Cuáles fueron las equivocaciones del arbitraje contra Chivas?

Perdonó expulsión a Christian Ebere tras plancha a Diego Campillo

Marcó penalti tras falta inexistente sobre Ebere

No expulsó a Amaury García tras barrida sobre Richy Ledezma

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.