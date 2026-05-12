El lateral que ahora milita en los Tuzos recordó con afecto todo lo que pasó en el Guadalajara, asegurando que fue muy feliz como rojiblanco.

Chivas es el club más grande e importante de México, por lo que no cualquiera puede defender la camiseta de una institución tan importante; sin embargo, hay otros futbolistas que en cuanto se ponen la rojiblanca se enamoran y no desean quitársela jamás, tal y como sucedió con Alan Mozo.

El zaguero recordó cómo fue su paso por el Guadalajara, en donde le recordaron su frase de que no quería marcharse del redil sin ser campeón, palabras que no pudo validar en la cancha, marchándose al Pachuca unos meses después.

Sin embargo, Mozo admitió que recuerda su capítulo en el Rebaño como uno de los mejores de su vida, aunque le quedó esa espinita de no poder ser campeón con la escuadra tapatía, asegurando que no guarda rencor al club por su salida.

“Sí y al semestre a chingar a su madre (risas). Iba todos los días con este pensamiento y si no estás con ese pensamiento no sirves para Chivas. Lo digo desde el corazón, no me arrepiento y lo vuelvo a decir.

“Sí me dolió (…) Quería ser campeón en Chivas. Estoy agradecidísimo. No estoy dolido, sino al contrario, estoy agradecidísimo por todo lo que viví en Chivas, por todas las personas con las que me crucé. Chivas tiene un pedazo de mi corazón muy cabrón y siempre lo va a tener”, aseguró el lateral en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

¿Qué significó para Alan Mozo el jugar en Chivas?

“Fue muy chingón. Jugaba contra Chivas, pero no dimensiona lo que era jugar en un equipo tan grande hasta que estuve ahí (…) Fue algo increíble en mi carrera. Es un gigante. Vas a Estados Unidos y se llena el Rose Bowl. El estadio al que lleven a la Selección, lo llena Chivas.

“Eres local cuando vas de visita por la gente que va. Es un equipo grande en cuanto a historia, puro mexicano. Al estar ahí, fui muy feliz“, puntualizó.

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¿Guadalajara es una ciudad difícil para los futbolistas?

Una de las frases más comunes en el gremio futbolístico es que Guadalajara es una ciudad llena de tentaciones para los futbolistas, por lo que es muy fácil distraerse y caer en indisciplinas; sin embargo, Alan Mozo aseguró que esa no es excusa para no rendir en el Rebaño Sagrado.

“Es difícil por todo el contexto que eso incluye, pero no es pretexto, al contrario. Somos muchos mexicanos, muchos jugadores que quieren jugar en Chivas, pero pocos son los jugadores de Chivas.

“Un jugador en Chivas sabe manejar eso, el jugar de local, de visita, el peso de la playera. Es parte de estar en un equipo tan grande como lo es Chivas. Cuesta, es difícil, pero no creo que sea un pretexto para no rendir“, concluyó.