Este elemento dejó a un lado su pasado en el Guadalajara y ahora se enfoca en su futuro como futbolista de La Máquina.

Chivas posee la mejor cantera de todo México, encontrando nuevo talento y formándolo hasta llegar a la Liga MX, en donde evidentemente no todos son capaces de debutar con la camiseta rojiblanca, marchándose en busca de oportunidades a clubes de menor exigencia, como lo hizo Ariel Castro.

El canterano del Guadalajara era una de las máximas promesas de las fuerzas básicas rojiblancas, siendo recurrentemente ascendido al primer equipo para entrenar, sobre todo, durante la gestión de Fernando Gago, en donde se quedó muy cerca de recibir la oportunidad en la escuadra tapatía.

Sin embargo, con la salida del argentino y el carrusel de timoneles en el Rebaño, el mediocampista ofensivo fue quedando relegado hasta que fue olvidado, marchándose de cara al Clausura 2026, encontrando en Cruz Azul un refugio y debutando con Nicolás Larcamón en el banquillo.

Ahora, ya completamente identificado con la escuadra celeste, el canterano del chiverío olvidó sus raíces a unas horas de reencontrarse con la institución que lo formó y lanzó picante mensaje en redes sociales, demostrando su lealtad y compromiso por la escuadra capitalina: “que lindo el azul”.

Ariel Castro debutó solo en amistoso con Chivas

Durante un duelo de exhibición en Estados Unidos, en marzo del 2025, el juvenil fue llevado a participar en un amistoso contra Atlas, en donde inclusive logró anotar un gol gracias a un pase preciso del Chicharito Hernández.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.