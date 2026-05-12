Chivas se alista para enfrentar a Cruz Azul luego de que se confirmara día y horario para las Semifinales. A su vez, confirman que Daniel Aguirre será baja en Ciudad de México, mientras que Chicharito Hernández reveló que Armando González será el próximo ídolo del futbol mexicano.

El Guadalajara ya se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul por la vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El equipo rojiblanco remontó el partido contra Tigres por 2-0 y se ilusiona con pelear por el campeonato sin cinco jugadores que se encuentran convocados en la Selección Mexicana.

En medio de este contexto, no solo confirmaron los horarios de la ida y la vuelta de la Semifinal, sino que además ventilaron que Daniel Aguirre no podrá ser tenido en cuenta. A su vez, Chicharito Hernández señaló que Armando González será el próximo ídolo de México, mientras que desde Europa afirman que no llegó oferta del Rebaño Sagrado por Stephano Carrillo.

Daniel Aguirre será baja ante Cruz Azul

Una de las preguntas que surgía era en relación a la posibilidad de contar con Daniel Aguirre para la ida ante Cruz Azul. Tras la práctica de este lunes Alex Ramírez reveló en redes sociales que el futbolista no será tenido en cuenta porque sigue con su recuperación.

Confirmado horarios de Chivas vs. Cruz Azul

Ayer la Liga MX dio a conocer los horarios de la ida y la vuelta del cruce entre Chivas y Cruz Azul. El primer encuentro se disputará mañana miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte a las 20:00 del Centro de México, mientras que la vuelta en el Estadio Jalisco el sábado 16 a las 19:00.

Chicharito Hernández habló de Armando González

En medio de este contexto, Chicharito Hernández habló de Armando González y señaló que será el próximo ídolo de México. “Lo supe desde el día 1 y aunque digan cosas, lo de la Hormiga es una ecuación que viví e implementé y que alguien más se está atreviendo a hacer, que es ‘no hay nada más en tu vida que el futbol’ y así es la Hormiga”, respondió a TUDN.

Y agregó: “Tiene este ojo de goleador, que siempre lo será, pero tiene el ojo al detalle en muchas cosas y eso me encantó verlo en alguien fuera de mí, veo mucha similitud en eso. Creo y espero que la Hormiga pueda hacer muchas cosas que la gente pueda llegar a dudar, apenas tiene 22 años, va para los 23, estará en su primer Mundial y uno nunca sabe”.

Mercado de pases: Chivas no ofertó por Stephano Carrillo

En medio de la definición del campeonato Diario Récord confirmó que el Guadalajara no hizo una oferta formal por Stephano Carrillo. “No, Chivas no se ha comunicado con Stephano”, reportaron en el reconocido medio deportivo.