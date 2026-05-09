La ausencia de Chicharito en la imagen por los 120 años de Chivas reabrió el debate: leyenda del futbol mexicano, pero no necesariamente del Rebaño Sagrado.

El aniversario número 120 de las Club Deportivo Guadalajara dejó imágenes emotivas, homenajes históricos y una publicación que rápidamente encendió el debate entre los aficionados rojiblancos. En medio de las figuras más emblemáticas que aparecieron en el diseño conmemorativo del club, hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: Chicharito Hernández.

La reacción no tardó en llegar. Muchos seguidores cuestionaron cómo uno de los futbolistas mexicanos más importantes de todos los tiempos quedó fuera de una imagen destinada a resumir la grandeza histórica del Guadalajara. Porque aunque Chicharito construyó una carrera internacional extraordinaria, la discusión parece apuntar a otro lado: ser leyenda del futbol mexicano no necesariamente lo convierte en leyenda de Chivas.

Nadie puede discutir el impacto de Chicharito Hernández en la Selección Mexicana. Es el máximo goleador histórico del Tri, disputó tres Copas del Mundo y brilló en clubes gigantes como Manchester United y Real Madrid. Sin embargo, dentro del Guadalajara su historia quedó lejos de alcanzar la dimensión de otros ídolos rojiblancos.

En su primera etapa con Chivas disputó apenas cuatro años como profesional antes de emigrar a Europa. Ganó un título de liga en el Apertura 2006, pero todavía como un juvenil con poca participación. Su explosión llegó recién en el Bicentenario 2010, torneo en el que sí fue figura y goleador, aunque inmediatamente después abandonó el club rumbo al futbol inglés.

A diferencia de nombres que sí aparecen constantemente ligados a la identidad rojiblanca, como Salvador Reyes, Ramón Morales o Omar Bravo, el paso de Chicharito por el Guadalajara nunca alcanzó una continuidad suficiente como para transformarlo en símbolo absoluto de la institución.

Chicharito decepcionó en su regreso a Chivas

Como si fuera poco, su esperado regreso en 2024 terminó lejos de lo imaginado. Las lesiones, el bajo rendimiento y varias polémicas alrededor de su figura desgastaron la relación con parte de la afición. Lo que debía convertirse en un cierre glorioso acabó dejando más frustraciones que recuerdos memorables.

Por eso, aunque la ausencia de Chicharito en la imagen del aniversario 120 generó sorpresa e indignación en muchos aficionados, también abrió una discusión válida: ¿qué convierte realmente a un futbolista en leyenda de Chivas? ¿El impacto mundial de su carrera o el peso específico de su legado dentro del club? Porque Javier Hernández probablemente sea el futbolista mexicano más reconocido de las últimas décadas. Pero en la historia rojiblanca, para muchos, eso no alcanza.