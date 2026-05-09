El propietario rojiblanco acompañó al plantel en el Akron y volvió a conectar con la afición en la previa del duelo decisivo.

La previa de la vuelta entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL dejó una imagen que no pasó desapercibida para la afición rojiblanca. En el entrenamiento a puertas abiertas realizado en el Estadio Akron, Amaury Vergara estuvo presente junto a la plantilla y al cuerpo técnico, involucrándose activamente en una jornada marcada por el respaldo masivo de los aficionados antes del partido más importante del semestre.

Durante la práctica, Amaury se mostró cercano a los futbolistas, sonriente y participando también de los agradecimientos a la afición que asistió al estadio para apoyar al equipo en la previa de la remontada frente a Tigres UANL. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos aficionados destacaron la actitud del directivo rojiblanco.

La escena también inevitablemente recordó a Jorge Vergara, quien acostumbraba involucrarse personalmente en este tipo de momentos importantes alrededor del club. La presencia de Amaury acompañando al grupo y viviendo el entrenamiento prácticamente “como un aficionado más” generó comentarios positivos entre seguidores que venían reclamando una postura más firme de la directiva en momentos clave.

Y justamente esta semana, el presidente rojiblanco tomó una decisión que fue muy bien recibida por gran parte de la afición. Luego de enterarse de que se había roto el acuerdo relacionado con el uso de jugadores convocados a la Selección Mexicana, Amaury ordenó que los futbolistas de Chivas regresaran a Verde Valle antes de finalmente reportar con el Tri.

Incluso, el directivo expresó públicamente su molestia en redes sociales y apuntó contra la Federación Mexicana, priorizando la postura del Guadalajara en plena Liguilla. Ese gesto provocó una reacción inmediata entre aficionados rojiblancos, quienes destacaron el respaldo de la directiva al club en un momento sensible. “Quién iba a pensar que gracias al Vasco Aguirre, el 6 de mayo del 2026 marcaría el inicio de una nueva y mejor relación entre Amaury Vergara y el Club Deportivo Guadalajara”, fue uno de los mensajes que más circuló entre seguidores en redes sociales.