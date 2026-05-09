Chivas recibirá la noche de este sábado a Tigres en uno de los partidos más importantes de todo el semestre, pues el Guadalajara necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar a las semifinales del Clausura 2026. La tarea luce sumamente complicada si se toma en cuenta que el Rebaño Sagrado tiene ya tres años sin poder derrotar al conjunto de la UANL, situación que ha provocado que en el entorno felino exista mucha confianza de cara a este compromiso.

Eso quedó reflejado incluso en las redes sociales de Tigres, donde el club regiomontano mandó un mensaje bastante contundente a sus aficionados previo al encuentro. Justo a la medianoche, los felinos publicaron el mensaje: “¡Hoy juega El Más Campeón de Nuevo León, hoy vamos juntos por ese boleto!”, dejando muy claro que dentro del equipo existe total confianza en conseguir el pase a las semifinales esta misma noche.

Aun así, los propios aficionados de Tigres también aprovecharon la publicación para pedirle al equipo que no se confíe, conscientes de que el conjunto dirigido por Gabriel Milito puede convertirse en un rival muy peligroso si logra tomar confianza durante el partido. Por ello, aunque la ventaja de dos goles parece importante, en Nuevo León saben perfectamente que cualquier cosa puede suceder en el Estadio Akron.

Mientras tanto, del lado rojiblanco el ambiente también ha sido sumamente positivo. Como parte de los festejos por los 120 años de historia del club, Chivas realizó el entrenamiento del viernes en el Estadio Akron acompañado de su afición, donde cerca de 2500 personas se dieron cita para respaldar al equipo previo al duelo definitivo ante Tigres. La plantilla y el propio Gabriel Milito se mostraron visiblemente emocionados por el apoyo recibido, situación que podría convertirse en un impulso anímico importante.

El partido sí o sí será la despedida del Estadio Akron para el presente torneo

Además de lo deportivo, el encuentro de este sábado también marcará un momento muy especial para el Estadio Akron. Y es que, en caso de que Chivas consiga la remontada y avance a semifinales, este partido representará la despedida del inmueble durante la presente campaña, ya que la directiva deberá entregarlo a la FIFA de cara a los preparativos para el Mundial. Por ello, si el Guadalajara logra mantenerse con vida en la Liguilla, tendría que disputar el resto de sus partidos como local en el Estadio Jalisco, la histórica segunda casa del Rebaño Sagrado.