El Club Deportivo Guadalajara celebró su 120 aniversario junto a sus aficionados en un entrenamiento cargado de apoyo y motivación

Este viernes se vivió un ambiente especial en Verde Valle, ya que el Club Deportivo Guadalajara abrió su último entrenamiento previo al partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 ante Tigres para todos los aficionados abonados.

Desde temprana hora se abrieron las puertas del Estadio Akron para recibir a los Chivabonados, quienes no solo formaron parte de la celebración por el 120 aniversario, sino que también demostraron el respaldo tras la polémica que rodeó a los jugadores convocados por la Selección Mexicana.

El Rebaño Sagrado compartió imágenes de la práctica, donde quedó reflejado el gran ambiente que se vivió en las tribunas. Cabe mencionar que decenas de aficionados con la camiseta rojiblanca alentaron sin parar, entonaron cánticos y ovacionaron a los jugadores con la intención de impulsarlos anímicamente de cara al encuentro contra los “Felinos”.

Cabe destacar que Amaury Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, estuvo presente en el entrenamiento para respaldar al plantel de cara al cotejo decisivo de este sábado, en el que Chivas está obligado a ganar por diferencia de dos goles.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas ante Tigres?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 9 de mayo, en la cancha del Estadio Akron, e iniciará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.