En Chivas, toda la atención del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito y de los jugadores está puesta en el partido de vuelta ante Tigres de este sábado, donde el Guadalajara buscará una remontada para mantenerse con vida en el Clausura 2026. Sin embargo, mientras el equipo se juega el semestre en la cancha, la directiva rojiblanca ya trabaja en la planeación del próximo torneo, en el cual se esperan múltiples altas y bajas dentro del plantel, algunas de ellas prácticamente inevitables.

Una de las posibles salidas que recientemente habría quedado expuesta de forma involuntaria sería la de Eduardo García, tercer portero del Primer Equipo. Y es que, a pesar de que en teoría el Dragón debería ser el suplente inmediato de Óscar Whalley, Gabriel Milito decidió llevar a la banca para el duelo contra Tigres a Sebastián Liceaga, guardameta del Tapatío que viene de completar un año futbolístico sumamente destacado en la Liga de Expansión.

Eduardo García tuvo actividad con el Tapatío.

Eso sí, la probable salida de Eduardo García no estaría relacionada con una falta de confianza en sus capacidades, sino con la enorme competencia que existe actualmente en la portería rojiblanca. De hecho, antes del inicio del Clausura 2026, el guardameta ya estaba prácticamente arreglado para irse a préstamo al Mazatlán, pues dentro de la directiva consideraban que necesitaba comenzar a sumar minutos en Primera División. Sin embargo, aquel movimiento finalmente no logró concretarse.

Así, todo apunta a que, en caso de que Raúl Rangel salga de Chivas rumbo a Europa como ha dejado entrever en distintas ocasiones, o simplemente si el Guadalajara necesita recurrir a su tercer arquero por cualquier circunstancia, el elegido sería Sebastián Liceaga. Mientras tanto, quedará por verse si el joven portero continúa el próximo torneo como titular del Tapatío o si termina “ascendiendo” definitivamente al Primer Equipo para competir directamente con el Tala Rangel y Óscar Whalley.

La baja de Eduardo García se sumaría a la de Leonardo Sepúlveda y Erick Gutiérrez

Dos futbolistas que lucen prácticamente fuera de Chivas para el Apertura 2026 son Erick Gutiérrez y Leonardo Sepúlveda. El mediocampista nunca logró volver a entrar en los planes del Primer Equipo, mientras que el defensor rojiblanco no disputó un solo minuto durante el presente año futbolístico, situación que prácticamente sentencia su continuidad dentro de la institución.

Por ello, Eduardo García podría terminar sumándose a esa lista de bajas para el siguiente semestre, aunque en su caso todo apunta a que sería mediante un préstamo. Dentro de la directiva rojiblanca siguen teniendo mucha confianza en el potencial y la calidad del Dragón, por lo que la intención sería que salga a ganar experiencia y minutos antes de pensar en un regreso al Guadalajara.