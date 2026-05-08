La posibilidad de que Alejandro Zendejas pueda convertirse en refuerzo de Chivas rumbo al Apertura 2026 comenzó a tomar fuerza durante los últimos días en redes sociales y algunos medios mexicanos. Sin embargo, la realidad es que de momento no existe información concreta que apunte a negociaciones formales entre el Guadalajara y el Club América por el futbolista mexicoestadounidense.

El rumor fue impulsado principalmente por publicaciones partidarias y versiones replicadas por El Universal, aunque ningún periodista especializado en mercado de pases o cercano al entorno de Verde Valle ha confirmado avances reales por el atacante. Por ahora, todo parece mantenerse en el terreno de la especulación alrededor de uno de los nombres más importantes de las Águilas en los últimos años.

La situación no deja de llamar la atención por el pasado rojiblanco de Zendejas. El extremo llegó a Chivas en 2016 y formó parte del recordado plantel dirigido por Matías Almeyda que conquistó la Liga MX, la Copa MX y la Liga de Campeones de Concacaf. Sin embargo, nunca logró consolidarse dentro del primer equipo y terminó saliendo de la institución tras distintas cesiones y pocos minutos en Primera División.

Con el paso del tiempo, Zendejas encontró su mejor versión en Necaxa y posteriormente en América, donde se convirtió en figura y multicampeón. Su crecimiento futbolístico lo transformó en uno de los jugadores más determinantes del club azulcrema, algo que vuelve todavía más compleja cualquier posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta del máximo rival.

¿América se desmantela tras el Clausura 2026?

En paralelo, el presente del América también alimenta distintas versiones sobre posibles cambios importantes en la plantilla para el próximo torneo, especialmente después de un semestre por debajo de las expectativas y con cuestionamientos que incluso alcanzan al proyecto encabezado por André Jardine. Aun así, no existen señales firmes de que Zendejas vaya a salir del club ni mucho menos de que Chivas haya iniciado gestiones formales para intentar ficharlo.