Pocos pensaban que tras salir del Rebaño con un bajo nivel, el Pocho podría volver a consolidarse como titular y protagonista de la Liga MX.

El futbol tiene sus momentos y sus cambios de guión inesperados, tanto para clubes como para jugadores. Cuando salió de Chivas, sin lugar y con un bajo nivel, seguramente pocos pensaban que un año después, Víctor Guzmán estaría de nuevo en buen nivel con la playera de los Tuzos del Pachuca, a donde se marchó cedido luego de no entrar en los planes de la directiva del Guadalajara.

El Pocho había sido capitán y figura del equipo que llegó hasta la final del Clausura 2023 con Veljko Paunovic, pero luego su nivel decayó de sobremanera. La directiva optó por darle salida para deshacerse de uno de los salarios más elevados y que estaba relegado en la consideración técnica. Meses más tarde y a sus 31 años, el mediocampista se ilusiona con volver a ser uno de los grandes protagonistas en la Liga MX.

Y es que este Clausura 2026 tiene al Pocho con un rol fundamental en Pachuca. En la primera parte del certamen su rol se redujo al de revulsivo, ingresando en la segunda mitad. Pero en las últimas jornadas, el ex Chivas se ha ganado un lugar entre los titulares y además completa los 90 minutos, siendo un jugador bien considerado por el entrenador Esteban Solari.

Pese a disputar sólo el 41% de los minutos posibles, Pocho Guzmán se destacó con cuatro goles y tres asistencias en 14 partidos disputados. Además, los Tuzos derrotaron a Pachuca por 1-0 en condición de visitante, por lo que llegan bien posicionados de cara a la clasificación para semifinales, dado que también cuentan con ventaja deportiva.

Pocho Guzmán no regresará a Chivas

Aunque se especulaba con que Víctor Guzmán debía de regresar al Guadalajara una vez finalizado su préstamo con Pachuca, finalmente el propio jugador aclaró semanas atrás que su contrato con el Rebaño finaliza a mitad de año. Por ende, el Pocho será jugador libre y podrá negociar su futuro con cualquier otro club, incluido los Tuzos, que estarían interesados en su continuidad.