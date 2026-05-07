Las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara vuelven a decir presente en una Final del futbol mexicano, aunque esta vez lejos de Verde Valle y de los primeros planos. Néstor Díaz, Kevin Mariscal y Sebastián Martínez, tres futbolistas con pasado rojiblanco, hoy son protagonistas de la serie por el campeonato de la Liga Premier entre Alacranes de Durango y Deportiva Venados.

La Ida dejó ventaja para Deportiva Venados por 2-1, en un partido donde justamente Néstor Díaz apareció como uno de los goleadores de la noche. Ahora, la serie se definirá en Durango, donde los canteranos buscarán tocar la gloria en una categoría que suele servir como vitrina para futbolistas que buscan relanzar su carrera. Lo curioso es que incluso en 2021, los tres elementos llegaron a compartir plantilla en Chivas Sub-20.

Néstor Díaz, de capitán en Chivas a héroe en la Final

Néstor Díaz fue uno de los mediocampistas más prometedores de la cantera rojiblanca durante varios años. Capitán en categorías inferiores y pieza importante de la Sub-17 campeona del Apertura 2019, el volante incluso alcanzó a disputar dos partidos con el Tapatío en 2021 bajo la dirección técnica de Alberto Coyote. En aquel plantel compartió vestidor con futbolistas que hoy tienen lugar en el primer equipo de Chivas, como Raúl Rangel, Miguel Gómez y Diego Campillo. Aunque su camino terminó alejándose de Guadalajara, el mediocampista encontró continuidad en Liga Premier.

Néstor Díaz con la playera rojiblanca en 2021 (Imago7)

Kevin Mariscal, otro campeón rojiblanco

Kevin Mariscal también formó parte de aquella generación dorada de la Sub-17 rojiblanca. Su nombre destacó especialmente en la Final ante Pachuca, donde colaboró con gol y asistencia para darle el título a Chivas. El mediocampista pasó posteriormente por la cantera de Tigres UANL y por Tlaxcala en la Liga de Expansión, hasta convertirse en jugador de Deportiva Venados.

Kevin Mariscal en festejo de gol con las Fuerzas Básicas de Chivas (Imago7)

Sebastián “Chevy” Martínez, la joya que soñaba con explotar

Del otro lado aparece Sebastián Martínez, mejor conocido como “Chevy” y quizás el nombre más mediático de los tres. El delantero llegó a ser considerado una de las grandes joyas juveniles de Chivas e incluso apareció en listados internacionales de promesas mundiales gracias a su capacidad goleadora. Debutó con el primer equipo rojiblanco en 2019, pero nunca logró consolidarse en Primera División. Tras varios préstamos, recaló en el ascenso para jugar primero en Racing de Veracruz y ahora en Alacranes de Durango.