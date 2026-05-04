Mientras las Chivas de Guadalajara atraviesan momentos decisivos en la Liga MX, varios futbolistas con pasado rojiblanco siguen dando de qué hablar en el extranjero. En el Clausura 2026 de Costa Rica, dos ex jugadores del Rebaño Sagrado se mantienen en la pelea por el título y ya disputan las semifinales, con la ilusión intacta de consagrarse lejos de Verde Valle.

El caso más destacado es el de Erick Torres, hoy delantero del Municipal Liberia. Tras un camino irregular que incluyó pasos por la MLS, el futbol mexicano y una sanción por doping que frenó su carrera, el Cubo encontró una nueva oportunidad y en su regreso a las canchas ha logrado recuperar sensaciones. Actualmente suma siete goles en el torneo, siendo pieza clave de su equipo, que empató 1-1 ante Saprissa en la ida de semifinales. Además, es dirigido por José Cardozo, ex entrenador de Chivas.

Por su parte, Jesús González vive una realidad distinta en Herediano. El Tepa ha tenido poca participación en el torneo y mayormente ha sido opción desde el banquillo, aunque logró marcar un gol —precisamente ante Saprissa—. Su equipo se mide ante Cartaginés en la otra semifinal, en busca de un lugar en la gran final, con el canterano rojiblanco González como alternativa ofensiva.

Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar, eliminados con Alajuelense

Quienes ya quedaron fuera de la pelea son otros dos ex rojiblancos: Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar, quienes formaron parte de Alajuelense, uno de los clubes más importantes del país. A pesar de su presencia, el equipo no logró clasificar a la fase final tras terminar en la quinta posición del torneo.

En lo individual, Cisneros tuvo un torneo destacado con nueve goles, quedando cerca del título de goleo, mientras que Zaldívar aportó cuatro tantos. Sin embargo, sus actuaciones no fueron suficientes para mantener con vida a su equipo, por lo que ahora la representación de Chivas en la lucha por el campeonato se reduce al Cubo Torres y Tepa González.