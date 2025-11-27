Erick Torres es uno de los canteranos más importantes que ha surgido de la cantera de Chivas en los últimos años; sin embargo, desde su salida del Rebaño, el delantero ha peregrinado en diversos clubes, en donde recientemente lanzó unas polémicas declaraciones recordando su breve paso por Cruz Azul.

El Cubo se convirtió rápidamente en una promesa goleadora que apuntaba a ser el sucesor de Chicharito cuando se marchó al Manchester United; sin embargo, la presión le jugó en contra y se fue diluyendo poco a poco, viviendo su momento más glorioso en el Clausura 2015 cuando un doblete suyo salvó del descenso al Guadalajara.

Sin embargo, el atacante que hoy juega en Costa Rica aseguró que durante los seis meses que jugó en La Máquina sintió mayor presión y exigencia que la que vivió en el chiverío, pese a que surgió de las fuerzas básicas rojiblancas.

“Son similares, quizás porque hice todas mis fuerzas básicas y fui canterano de Chivas. Quizás por eso pude entender lo que era la presión o entender lo que significaba jugar para Chivas, pero los seis meses que me tocaron en Cruz Azul fueron picantes.

“La verdad, sentí muchísimo más presión, muchísimo más la exigencia. Aunque en Chivas sabemos que la exigencia es día a día, pero cuando estuve en Cruz Azul sí se sentía, con un vestidor de mucha jerarquía, pero sí sentí un poco más el peso en los seis meses que estuve en Cruz Azul que en mis años que estuve en Chivas“, explicó el delantero en Fox.

Cubo Torres y sus deseos para Armando González

“En algunas cosas creo que se asemejan. Es un jugador joven, a mi me tocó debutar a los 17 años, él tiene 22 años, tiene un poquito más de experiencia. Es canterano de Chivas, viene fuerte, viene trabajando muy bien y tiene un ejemplo, un líder en el vestidor que es Javier Hernández.

“Ojalá que esté bien arropado y que le ayude mucho a estar bien centrado, a trabajar fuerte y a valorar esta gran oportunidad (…) Ojalá que le vaya bien, que lo arropen mucho para que pueda consolidarse y hacer carrera aquí, en Europa y en Selección Mexicana“, concluyó el exdelantero rojiblanco.