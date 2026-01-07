Uno de los futbolistas que Chivas busca encontrar acomodo antes de que se termine el mercado de pases es Alan Pulido. Ayer surgió la información de que Cruz Azul estaría interesado en el futbolista del Guadalajara, pero César Caballero, insider de la Máquina, reportó que de momento no hay nada por el atacante.

Como se sabe, la directiva rojiblanca decidió llevar adelante una fuerte limpia de jugadores que no iban a tener minutos por nivel o indisciplina y que tienen un alto salario. Alan Mozo ya fue ubicado en Pachuca, Érick Gutiérrez se encamina a Hidalgo, Teun Wilke a Fortaleza de Colombia, mientras que Isaác Brizuela y Chicharito Hernández no fueron renovados.

Uno de los futbolistas que falta por acomodar y que después de Javier Hernández era el que más cobraba es Alan Pulido. El atacante de 37 años termina su contrato en diciembre del 2026, por lo que no de salir del club deberán pagar 1.8 millones de dólares.

Alan Pulido no se acerca a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Ayer David Faitelson reveló que Cruz Azul avanzaba por el atacante del Guadalajara. Sin embargo, César Caballo confirmó que no había nada en X. “Sobre Alan Pulido no hay nada en este momento…”, expresó el periodista de ESPN. De momento, el futbolista debe presentarse en Verde Valle y entrenar por separado.

¿Por qué Gabriel Milito no quiere a Alan Pulido en Chivas?

Alan Pulido comenzó en las Chivas de Gabriel Milito como el atacante titular, pero una lesión y el nivel demostrado en cada partido dejó en evidencia que no podía competir con Armando González. Sin embargo, lo que hartó al entrenador argentino fue la falta de disciplina para entrenarse.