La semana pasada nos desayunamos con que Armando González le daba una brutal noticia a Chivas al confirmar que rechazaba la millonaria oferta que recibió para jugar con CSKA de Moscú. En medio de este contexto, periodistas que cubren el día a día el Guadalajara señalan que es muy probable que la Hormiga reciba más de una oferta para salir a Europa en el verano.

Uno de los grandes motivos por los que el atacante del conjunto rojiblanco decidió declinar la oportunidad de jugar en Rusia fue porque tiene grandes chances de integrar la lista final de la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026. Para lograr este objetivo no solo debe anotar goles, sino que además mantenerse como titular.

A pesar de esta situación, Alex Ramírez dio a conocer que Chivas y Armando González saben muy bien que hay cuatro equipos de Europa que están interesados en él, pero que no hay oferta. “Hasta donde sé de los equipos que están buscando pertenece uno a España, otro pertenece a Francia, uno a Inglaterra y uno a Italia”, reveló el periodista de Azteca en su canal de YouTube.

Armando González es seguido desde Europa. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, son varios los periodistas que cubren el día a día del Guadalajara que es un hecho que llegarán ofertas por la Hormiga y que es probable que salga del equipo en el próximo libro de pases. “Una vez terminado este campeonato muchachos, prácticamente díganle chau chau porque Armando González no lo veo para el torneo venidero vistiendo la playera rojiblanca”, analizó Ramírez en su canal de YouTube.

En la misma sintonía habló Jesús Bernal al comentar que es posible que Armando González salga del equipo. “Creo que Hormiga no va a regresar a Chivas en el verano. Me parece que Armando González no va a regresar al equipo del Guadalajara si ya comienza a recibir ofertas desde ahorita y va a la copa del mundo, descártenlo para regresar”, expresó Jesús Bernal.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

En la actualidad Armando González se ubica en la segunda posición de la tabla de goleo con cinco goles. La Hormiga le marcó a América, Mazatlán, Querétaro, Pachuca y Atlético de San Luis en lo que va del Clausura 2026.