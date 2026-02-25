Chivas enfrenta la tarde de este sábado al Toluca en uno de los duelos más atractivos del Clausura 2026, donde se medirán dos de los equipos con mayores probabilidades de pelear por el título. Por ello, Gabriel Milito y su cuerpo técnico han preparado un análisis minucioso del rival, conscientes de que cada detalle táctico puede marcar la diferencia en un partido de este calibre.

Una de las principales preocupaciones en el entorno rojiblanco es la situación de Alexis Vega, quien no está completamente recuperado de su lesión y aún es duda para el encuentro. Ante ese escenario, Chivas debe estar listo para neutralizar a quien ocupe su lugar, y la ventaja es que se trata de un viejo conocido en Verde Valle, por lo que ya se conocen bien sus fortalezas y debilidades.

El jugador en cuestión es Pavel Pérez, quien ha asumido el extremo por izquierda tras la lesión de Nicolás Castro en el duelo ante Cruz Azul. Pérez dejó al Guadalajara en el pasado mercado invernal para unirse a los Diablos Rojos y ha tenido participación en los siete partidos del torneo, siendo titular en cuatro de ellos. Su conocimiento del entorno rojiblanco agrega un ingrediente extra al enfrentamiento.

Pérez ha destacado por su capacidad de asociación, con porcentajes altos de efectividad en pases en el último tercio del campo, construyendo una sociedad cada vez más importante con los atacantes escarlatas, especialmente con Paulinho, quien ya suma cuatro goles pese a no haber jugado las primeras jornadas. Para Chivas será clave cortar sus líneas de pase y evitar que conecte con el delantero portugués, reduciendo así el volumen ofensivo del Toluca.

Jesús Ángulo es otro conocido de Chivas que también deberá ser anulado en el partido

Otro futbolista que ha ganado protagonismo ante la posible ausencia de Vega es Jesús Angulo, quien ha sido utilizado como doble punta junto a Paulinho o incluso como mediapunta. Desde esas posiciones busca filtrar balones y generar superioridad en el último tercio, por lo que la defensa del Guadalajara deberá prestar especial atención a sus movimientos entre líneas para evitar que el Toluca encuentre espacios y sorprenda con ataques bien elaborados.