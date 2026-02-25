Rodolfo Pizarro es uno de los futbolistas más queridos por la afición rojiblanca, pues su paso por Guadalajara estuvo marcado por títulos y por una de las mejores versiones del equipo en los últimos años bajo el mando de Matías Almeyda. Por ello, cada mercado de fichajes surge el deseo de verlo nuevamente con la camiseta de Chivas, aunque esa posibilidad hoy luce más lejana que nunca.

Rodolfo Pizarro ha brillado con Juárez.

Como jugador de FC Juárez, Pizarro ha mostrado destellos del nivel que lo convirtió en ídolo en Verde Valle, lo que alimentó la ilusión de un posible regreso considerando que su contrato terminaba a finales de 2026. Sin embargo, la mañana de este miércoles el club fronterizo anunció su renovación por un año más, decisión que complica prácticamente cualquier opción de que vuelva al Rebaño en el corto plazo.

Además, Rodolfo Pizarro cumplió 32 años hace apenas unos días, por lo que su nuevo contrato concluirá cuando esté cerca de los 34. A esa edad, resulta poco probable que pueda ofrecer su mejor versión física y futbolística en un eventual regreso a Chivas, siendo más factible que esté entrando en la etapa final de su carrera profesional.

En Juárez ha sido utilizado principalmente como mediocentro ofensivo, una posición que en el esquema de Gabriel Milito no está claramente definida, ya que la generación de juego se reparte entre mediocampistas y extremos, especialmente con Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez. Por lo tanto, más allá de la renovación, su encaje táctico en el actual Guadalajara ya era complicado.

Chivas ya no quiere regresar jugadores solamente por nostalgia, aprendieron de Pulido

Otro factor que prácticamente descarta su retorno es la postura actual de la directiva rojiblanca. En Verde Valle saben que no pueden tomar decisiones basadas únicamente en la nostalgia, y el ejemplo más reciente es el de Alan Pulido, cuyo regreso terminó siendo un problema deportivo, económico y de vestidor. Con ese antecedente, el club difícilmente apostará por repetir una fórmula que no dio resultados.