Los malos resultados que se vivieron durante muchos años ocasionaron que aficionados y hasta exjugadores de Chivas fueran incrédulos con el comienzo de un nuevo proyecto deportivo dentro del Rebaño, en donde una leyenda viviente del club admitió sentirse desconfiado cuando fue anunciado Gabriel Milito como entrenador rojiblanco.

Claudio Suárez, una de las máximas joyas de la Selección Mexicana y que fue parte importante en el título del Guadalajara en el Verano 97, rompió el silencio y admitió que no tenía altas expectativas con el argentino; sin embargo, ahora se dice complacido con la gestión que está realizando en la escuadra tapatía.

“Gabriel Milito ha hecho un excelente trabajo. En un principio yo no confiaba en él, porque pensaba que iba a hacer lo mismo de lo que venían haciendo los españoles o el mismo Fernando Gago, que eran chispazos de Chivas, de jugar buen futbol, pero no mantenían esa consistencia.

“Con Gabriel Milito realmente la metodología que utiliza, el sistema de juego que no lo cambia. Recuerdo que empezó a moverle con los defensas y yo no estaba de acuerdo de que estuviera cambiando constantemente hasta que encontró a sus titulares.

“Se aventó un tiro con la directiva por dejar fuera a Alan Pulido o Érick Gutiérrez, jugadores pesados y con contrato. No es fácil y le dieron ese apoyo. Han hecho un gran trabajo y ahora hay que culminarlo con un título porque de nada sirve que ahorita estén jugando bien y que estén de líderes”, declaró el Emperador en Fox.

¿Cómo fue la estadía de Claudio Suárez en Chivas?

Independientemente de que es canterano de Pumas, el Emperador se ganó el corazón de millones de aficionados del Guadalajara desde que llegó como refuerzo para la campaña para el Invierno 1996, en donde de inmediato se convirtió en el referente de la defensa de aquellas Súper Chivas de Ricardo Ferretti.

Claudio Suárez salió del Rebaño para el Verano 99 para marcharse a los Tigres; sin embargo, en 2006 regresó a la institución rojiblanca, pero para jugar en Chivas USA, en donde permaneció hasta el término de la campaña 2009 cuando decidió retirarse.