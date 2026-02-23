Uno de los jugadores que se fue en silencio en busca de recuperar el nivel perdido en el Guadalajara fue Cade Cowell. Mientras Chivas se ubica como líder del Clausura 2026, el exjugador del Rebaño Sagrado se expresó y exhibió su buen inicio en la MLS luego de que haya debutado con victoria ante Orlando City.

Tras la eliminación ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025, Gabriel Milito entregó una lista de 10 nombres que no entraban en planes. Allí estaba el exjugador de San José Earthquakes que con el técnico argentino tuvo un paso irregular, pero en la vuelta ante la Máquina ingresó de último minuto por Armando González y abrió el marcador.

Luego de dos años en Chivas, Cade Cowell regresó a la MLS, pero esta vez a préstamo para ser jugador de New York Red Bull. El exjugador del Guadalajara se mostró feliz en la franquicia estadounidense y exhibió el buen momento que vive en su país.

Cade Cowell se destaca en la MLS. (Foto: IMAGO7)

“Que buena manera de empezar la temporada, nos vemos el sábado fans de Red Bull”, expresó el Vaquero en Instagram. A su vez, en los comentarios aparecieron Efraín Álvarez, Armando González y Teun Wilke para felicitarlo por el momento que tiene en la Major Leagues Soccer.

Los números de Cade Cowell en Chivas

Tras ocho campeonatos disputados con el Guadalajara, Cade Cowell sumó 11 goles en 56 partidos. El torneo más destacado para del Vaquero en el Rebaño Sagrado fue en el Apertura 2025 ya que sumó cinco goles en 12 juegos.