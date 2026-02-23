Las últimas horas en Jalisco se vivieron con mucha tensión luego de los hechos de violencia que se vivieron en Jalisco tras la muerte de El Mencho. Tras lo sucedido en Guadalajara, Matías Almeyda compartió un mensaje por México al compartir una oración en su cuenta de X.

Hablar del Pelado es mencionar a una de las leyendas que tiene el Rebaño Sagrado debido a que no paró de ganar títulos. En su gestión el conjunto rojiblanco logró quedarse con seis títulos para sellar a fuego su nombre en la historia del futbol mexicano.

Lo vivido el domingo en el Estado de Jalisco no para de dar vuelta por todas parte del mundo debido a que en pocos meses Guadalajara será una de las tres sedes que tendrá México en el Mundial 2026. Tras los hechos de violencia que se vivieron por la muerte de El Mencho, Matías Almeyda dejó un mensaje en redes sociales.

Matías Almeyda pidió por México. (Foto: IMAGO7)

El Peleado retuiteó, junto a una bandera de México y las manos rezando, el mensaje de oración en el que pedían paz por Jalisco. La misma pedía que cese la violencia en México, por claridad a quienes toman las decisiones en el gobierno y consuelo por quienes sufren.

El mensaje que compartió Matías Almeyda por México