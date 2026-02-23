Tras los hechos registrados el domingo pasado en el estado de Jalisco, el Club Deportivo Guadalajara y Atlas han tomado posturas diferentes respecto a su preparación para sus partidos de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

Mientras el equipo de Chivas hará sus prácticas de manera normal en las instalaciones de Verde Valle iniciando esta tarde de lunes, la directiva de los Rojinegros determinó trabajar de manera remota como medida preventiva.

De acuerdo con información de Récord, los futbolistas de los “Zorros” entrenarán desde casa bajo la aupervisión virtual del cuerpo técnico encabezado por Diego Cocca.

Cabe mencionar que las autoridades del estado de Jalisco siguen evaluando las condiciones para reanudar las actividades, eso si, el Rebaño Sagrado lo hará siguiente los protocolos estrictos de seguridad.

Chivas entrenará con normalidad tras los hechos violentos en Jalisco.

¿Cuando juega Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Luego de perder ante Cruz Azul el sábado pasado, el Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad este sábado 28 de febrero para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Diez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, donde buscarán regresar a la senda del triunfo para mantenerse en la cima de la tabla general, pues un descalabro, incluso un empate pondría en riesgo la primera posición.