Ángel García Toraño sorprendió este domingo con grandes elogios al Club Deportivo Guadalajara a pesar de la derrota sufrida a manos de Cruz Azul en la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

El periodista de FOX, quien es fiel seguidor del América, reconoció el gran trabajo de Gabriel Milito y aseguró que Chivas está recuperano el respeto que había perdido después de varios malos certámenes.

“Yo lo que espero que no seamos irrespetuosos con el Guadalajara. Hoy el Guadalajara está provocando que se le tenga el respeto que había perdido“, mencionó el comunicador.

“Muchos aficionados deben de estar muy contentos con su equipo. Hoy los americanistas se tienen que dar cuenta de que el Guadalajara va enserio“, agregó Ángel García Toraño, aunque Daniel Brailovsky no estuvo de acuerdo con su comentario.

Si bien el Rebaño Sagrado perdió el invicto en el Torneo Clausura 2026, desarrolló un buen futbol, por ello es que para muchos merecía ganar ante La Máquina; sin embargo no tuvo la contundencia de los pupilos de Nicolás Larcamón.

¿Cuándo vuelve a la actividad Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad este sábado 28 de febrero para enfrentar en calidad de visitante a los Diablos Rojos del Toluca, otro de los equipos candidatos al título en el Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que dicho encuentro está programado para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TV Azteca.