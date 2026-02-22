Luego de que este domingo 22 de febrero se diera a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) las redes sociales no tardaron en recordar un polémico capítulo deAntonio “Pollo” Briseño cuando era jugador de Chivas.

Fue en el 2022 cuando todavía defendía los colores del Club Deportivo Guadalajara. Aquella vez el ahora elemento del Toluca sorprendió a propios y extraños con un mensaje dedicaco a “El Mencho”.

“Hola Nemesio Oseguera Cervantes, ¿cómo estás? Habla tu amigo Antonio ‘Pollo’ Briseño y quiero agradecerte…”

La grabación desató una fuerte polémica en redes sociales, donde surgieron señalamientos y dudas sobre un supuesto vínculo entre el futbolista y el jefe del grupo criminal. No obstante, con el paso del tiempo se aclaró que el origen de aquel saludo tan comentado.

¿Cuál fue el motivo del saludo del “Pollo” Briseño a “El Mencho”?

En ese entonces el defensor mexicano formaba parte de una plataforma donde celebridades se dedicaban a vender saludos personalizados. Una vez una persona pagó para recibir un saludo de Antonio Briseño, pero al nombre real de “El Mencho”.

Cabe mencionar que días antes de este polémico video, el experimentado jugador había mencionado que el dinero que obtenia de la plataforma lo destinaba a su fundación.